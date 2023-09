MORTE DEL GIOVANE SEDICENNE COSENTINO

Il tragico decesso del giovane sedicenne cosentino, morto in un incidente stradale dentro la città bruzia a seguito di uno scontro con una vettura istituzionale della Polizia di Stato procura soltanto un incontenibile e grandissimo dolore a tutta la comunità ed ancor prima ai familiari ed agli amici.

Un’altra vita tragicamente e prematuramente spezzata !

Eppure, davanti a tale immane tragedia la Questura di Cosenza – così si legge nell’articolo di Salvatore Bruno del 9 settembre- , ha sentito la necessità immediata di fare subito delle precisazioni, e cioè di affermare “ che la motocicletta di grossa cilindrata, appartenente ad un soggetto gravato da precedenti penali, è risultata priva di assicurazione e revisione “ !

Ma davanti alla tragica morte di questo ragazzo, ci si chiede se sia proprio questo il momento di diffondere simili affermazioni o di ritenere quali colpe abbiano potuto determinare quanto è purtroppo accaduto.

Ci si chiede dov’è la sensibilità delle Istituzioni che, davanti alla morte di un giovane ragazzo, corrono subito ad informare il pubblico di fatti che avranno, certamente, il loro tempo per essere accertati ed eventualmente anche sanzionati.

E la vita spezzata di questo ragazzo non vale neanche un giorno di silenzio .. di dolore ?

Poco importa da quale parte sta la colpa , o chi ha sbagliato e chi, invece, ha ragione . Importa che si continua a morire in giovane età.. così tragicamente in un attimo sotto gli occhi di tutti . Importa saper stare in silenzio, in rispettoso silenzio verso una giovane vita spezzata tragicamente .

Chi ha torto o chi ha ragione viene dopo, non adesso…ed accertarlo non restituisce affatto una vita andata via in un attimo di tempo !

Avv. Antonio Romeo , penalista del Foro di Palmi.