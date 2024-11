“Nessuna riorganizzazione aziendale dovrà provocare tagli di posti di lavoro in un territorio che già vive una situazione di assoluta precarietà occupazionale. Ogni strategia futura, per tutte le Divisioni di Leonardo S.p.a, dovrà garantire i livelli occupazionali negli stabilimenti, ad iniziare da quelli del Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, in riferimento al futuro di centinaia di lavoratori della stessa azienda e dei dipendenti dell’indotto. “Manifesto la mia solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori, ad iniziare da quelli del sito di Grottaglie. Ieri è stata rinnovata per altre settimane la cassaintegrazione. Ma tutto ciò non può bastare. Serve – conclude – chiarezza e serietà sulle future scelte che devono essere caratterizzate da investimenti e non da attività di depotenziamento degli stabilimenti del Mezzogiorno”.