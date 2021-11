Falcomatà non vuole lasciare la poltrona e il PD fa finta di non vedere! La vera questione morale è altra cosa … Arresti, condanne, sospensioni, rapporti strani, città allo sbando, incapacità amministrativa, disagi continui per i cittadini, spazzatura ovunque, eppure la maggioranza fa finta di nulla. La pura dimostrazione che dinnanzi ad interessi del tutto personali e di qualche poltrona, tutto il resto non vale. Ecco questi sono coloro che parlano di questione morale … però quando riguarda gli altri! Situazione vergognosa e non più tollerabile. La Lega,pertanto, ha deciso, unitamente agli altri partiti del centrodestra e di tutti coloro che lo vorranno, di staccare la spina. I consiglieri comunali della Lega si sono già dimessi venerdì ed è stato incaricato un notaio per la raccolta delle altre firme. Oggi chi ha tanto parlato può, finalmente, dimostrare la propria coerenza e posizione. Atti concreti e non un favore all’amministrazione di sinistra. Posizione netta assunta da tutto il partito e che dimostra quanto la Lega tenga a Reggio Calabria. Ora tutti coloro che tanto hanno gridato contro Falcomatà e la sua disastrosa amministrazione potranno attivarsi concretamente e liberarla da un sistema che ha dimostrato malaffare e interessi diversi rispetto a quelli generali.