La Lega di Gioia Tauro esprime profondo apprezzamento alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione condotta dalla DDA di Reggio Calabria contro le mafie e offre, altresì, pieno sostegno e solidarietà al sindaco e all’amministrazione comunale di Gioia Tauro che hanno inviato un messaggio deciso e inequivocabile: Basta alla mafia!

Si riconosce l’importanza di un’azione congiunta e decisa da parte delle istituzioni e della Calabria per combattere la criminalità organizzata e promuovere la legalità e la sicurezza nel territorio.

Solo lavorando insieme è possibile liberare il territorio dall’influenza delle mafie e costruire un futuro migliore per le comunità. Per questo motivo, viene ribadita la fiducia nelle istituzioni, nelle forze dell’ordine e nei magistrati, che lavorano incessantemente per sradicare il flagello del crimine organizzato dal territorio.

Si è convinti che solo attraverso l’impegno di tutti si possa garantire un futuro di legalità e prosperità per Gioia Tauro e per l’intera Calabria.

Lega – Il referente dell’area Piana di Gioia Tauro

Renato Bellofiore