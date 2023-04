“Prosegue l’attività di informazione e contatto diretto tra istituzioni e cittadini della Lega. Nelle date del 21 e 22 aprile 23 sarà in Calabria il Sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, che visiterà aziende e territori e potrà, anche, ascoltare associazioni di categoria, agricoltori e militanti. Incontri mirati e nei luoghi ove l’attività agricola è di rilevante importanza e risulta essere una delle maggiori risorse. Il 21 aprile, dopo un incontro istituzionale alla cittadella a Catanzaro, per incontrare il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e l’assessore alle politiche sociali, Emma Staine, visiterà un frantoio nel territorio di Petilia Policastro, ove si confronterà con gli ovicoltori e militanti. A seguire, incontro a Cirò con l’associazione e i dirigenti dei viticoltori. Nel pomeriggio, dopo una visita ad alcune aziende, vi sarà una conferenza stampa alle 17.30 e poi un incontro con associazioni, agricoltori e militanti, presso il Centro d’Eccellenza di Corigliano. Il giorno successivo, ci sarà una conferenza stampa, alle ore 10.00, presso il museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria. Alle ore 11.30 il Sottosegretario incontrerà il sindaco e l’amministrazione comunale di Condofuri e, poi, alle 15.00 a Roccella Ionica, Contrada Melissari, presso la sala dell’assemblee del Consorzio di Bonifica Alto Jonio incontrerà associazioni, agricoltori e militanti. Un tour impegnativo, ma che consentirà quel dialogo fondamentale e di rilevante importanza tra il territorio, le associazioni, gli agricoltori e il rappresentante della Lega al Governo nel settore agricolo. Un dialogo che da concretezza alla politica del partito e che consentirà sempre più una crescita di informazione e conoscenza, elementi basilari per poter meglio utilizzare le tante misure esistenti a sostengo delle aziende ed imprese e, spesso, sconosciute”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.