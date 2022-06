“Impegno, costanza, concretezza e presenza sul territorio solo così si raggiungono obiettivi come 400 tessere Sostenitori nella Campagna di Tesseramento della Lega Salvini Premier per il 2022 nella città di Reggio Calabria e provincia, Militanti che ringrazio di cuore per il risultato conseguito, sono il cuore pulsante della Lega e sentinella dei territori. Voglio ricordare il grande e costante impegno nella raccolta firme la scorsa estate per il Referendum sulla Giustizia del 12 giugno, con una media di 25-30 gazebo a settimana, l’adesione alla Lega di altri amministratori comunali, insomma una Lega in crescita grazie all’impegno di tanti che credono nei valori e nella identità della Lega. Ci aspettano tante altre battaglie e siamo prontissimi ad affrontarle”

sono le parole di Franco Recupero Segretario Provinciale per la Lega Salvini Premier di Reggio Calabria, da anni in prima linea e prosegue “abbiamo conosciuto ai gazebo tanti cittadini, li abbiamo ascoltati con grande attenzione e in tanti hanno aderito al nostro partito, continueremo a farlo anche in questo fine settimana sui territori e nei gazebo per ricordare la data del 12 giugno per il Referendum sulla Giustizia e perchè votare SI, per una giustizia più giusta”

I prossimi gazebo di tesseramento e referendum Giustizia:

Gazebo Reggio Calabria 3-4-5-giugno 2022

1. Venerdì 3 giugno Reggio Calabria Sud, Mercatino Botteghelle 9-12

2. Venerdì 3 giugno Scilla, lungomare Colombo 17-21

3. Sabato 4 giugno Reggio Calabria, Piazza Camagna 17-21

4. Sabato 4 giugno lungomare Lazzaro 17-21

5. Domenica 5 giugno Condofuri, Piazza Regina Pacis 9-12

6. Domenica 5 giugno Polistena Piazza della Repubblica 17-21

7. Domenica 5 giugno Taurianova Piazza Italia 9-14

8. Domenica 5 giugno Reggio Calabria Piazza Camagna ore 17-21