Leclerc in pole al Gp di Azerbaijan, Sainz terzo

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – E’ di Charles Leclerc la pole

position del Gran Premio dell’Azerbaijan, con il pilota della

Ferrari che, dopo la vittoria a Monza, per la quarta volta consecutiva scatterà dalla prima casella della griglia di partenza nella gara in programma sui 51 giri del circuito di Baku. Il miglior crono di 1:41.365 consente al monegasco di mettersi davanti a tutti al termine di una qualifica intensa e non senza sorprese, con addirittura l’eliminazione della McLaren del britannico Lando Norris nel corso del Q1 e la partecipazione al Q3 da parte di entrambe le Williams. Secondo sulla tabella dei tempi l’australiano Oscar Piastri, distante tre decimi dalla pole con la sua McLaren, mentre chiude in terza posizione l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz in 1:41.805. Quarto il messicano Sergio Perez sulla sua Red Bull, che precede sia la Mercedes del britannico George Russell che il suo compagno di squadra, l’olandese e campione del mondo, Max Verstappen, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settima l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, mentre l’Aston Martin di Fernando Alonso e le due Williams di Franco Colapinto e Alexander Albon chiudono la top ten dei tempi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).