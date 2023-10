Il noto locale di Capo Vaticano riceve, per il 2023, il Prestigioso Premio “Travellers’ Choice 2023″ di TripAdvisor

Il riconoscimento, lo ricordiamo, premia solo il 10% delle strutture che hanno ricevuto ottime recensioni dai clienti in tutto il mondo.”

Il titolare Carlo Pantano ringrazia e guarda avanti: “Questo premio è un tributo alla dedizione dei ristoratori che tra mille difficoltà del periodo storico, la carenza di personale qualificato ed una situazione economica per nulla favorevole cercano di offrire un’esperienza di qualità ai propri ospiti.”

“Il nostro locale dallo scorso anno è aperto sia in estate che in inverno per offrire una esperienza completa ed un ambiente confortevole e “gustoso” agli ospiti e un’opportunità di lavoro per tutto l’anno ai nostri collaboratori.”

Le Pietre Volte, rinomato per la ristorazione di pesce, la pizzeria (eletta migliore pizzeria della zona da RestaurantGuru) il bistrot, il lounge bar e gli eventi che si susseguono ogni settimana amplia la propria offerta invernale con una selezione di carni, salumi e formaggi di nicchia, gli aperitivi e tanto altro.”

“Il nostro obiettivo – prosegue il titolare – è quello di migliorarci costantemente, offrire un servizio sempre più attento per far sentire ogni ospite coccolato e vivere così un’esperienza di gusto e relax”

Tripadvisor, la piattaforma di consulenza di viaggio più grande al mondo, aiuta centinaia di milioni di persone ogni mese a diventare viaggiatori migliori, dalla pianificazione alla prenotazione fino all’intraprendere un viaggio o trovare un ristorante. I viaggiatori di tutto il mondo utilizzano il sito e l’app Tripadvisor per scoprire dove alloggiare, cosa fare e dove mangiare in base alle indicazioni di chi è già stato lì.

Con oltre 988 milioni di recensioni e opinioni di quasi 8 milioni di aziende, i viaggiatori si rivolgono a Tripadvisor per trovare offerte su alloggi, prenotare esperienze, prenotare tavoli in deliziosi ristoranti e scoprire fantastici posti nelle vicinanze. In qualità di società di consulenza turistica disponibile in 43 mercati e 22 lingue, Tripadvisor semplifica la pianificazione, indipendentemente dal tipo di viaggio.