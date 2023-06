LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANCUSO ALLA NEO PRESIDENTE DELL’ANCI CALABRIA ROSARIA SUCCURRO.

“Esprimo gli auguri di buon lavoro a Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore, per l’elezione a presidente dell’Anci Calabria”. È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “La sua elezione potrà garantire un forte impegno per il rilancio del sistema delle autonomie locali calabresi, nell’interesse dei territori che vivono, soprattutto in questa fase, una difficile situazione economica e organizzativa. Una donna alla guida dell’Anci calabrese – ha aggiunto – è sinonimo di determinazione e di grande attenzione verso i problemi che attanagliano i Comuni”.

Consigliere regionale Pasqualina Straface

“Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’elezione di Rosaria Succurro a Presidente di Anci Calabria”.

Questa la dichiarazione del Consigliere Regionale Pasqualina Straface in seguito all’elezione del Presidente della Provincia di Cosenza alla presidenza del sodalizio che raccoglie tutti i comuni calabresi.

“Esprimo grande soddisfazione – ha concluso l’Onorevole Straface – perché si tratta di una donna di Forza Italia, Sindaco, Presidente della Provincia la cui competenza e professionalità saranno di certo indispensabili allo sviluppo del territorio regionale. A Rosaria mando i miei migliori auguri di buon lavoro con la certezza che collaborando dalle nostre rispettive postazioni potremo fare quanto necessario alla crescita e al miglioramento di questa nostra regione”.