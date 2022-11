Il circolo di FdI “Antonio e Cicco Franco”, esprime indignazione per quanto accaduto la mattina di martedì ad una lavoratrice della Teknoservice. La signora mentre effettuava il proprio turno di servizio in una via centrale della città, ha subito un tentativo di rapina e successiva aggressione fisica da parte di un individuo che si è permesso addirittura di minacciare la sua vittima, una volta che quest’ultima è riuscita a rinchiudersi nel suo mezzo di lavoro. Piena solidarietà alla signora e tanta disapprovazione per le condizioni di insicurezza che i cittadini sono costretti a vivere in questi ultimi anni. Non a caso la nostra città è piombata al 95° posto della graduatoria delle città italiane per qualità della vita. Si attende adesso che le forze di polizia facciano piena luce sull’accaduto per assicurare alla giustizia chi si è reso responsabile di un atto così violento, indegno e spregevole.