Le scriventi OO.SS. ed i lavoratori tutti, consapevoli del periodo particolare che la città di Reggio Calabria sta attraversando sulla situazione sui rifiuti, per un senso civico e soprattutto di responsabilità nei confronti della comunità, nonostante il perdurare delle problematiche che tormentano i lavoratori si è convenuto quanto segue:

la presente ha valore di revoca delle giornate di sciopero indette nell’arco delle 48 ore, dalle ore 5:01 di giorno 16 giugno 2021 alle ore 4:59 di giorno 18 giugno 2021 e contestualmente proclamano nuova giornata di sciopero prevista per il 28.06.2021 inizio ore 05.01 a giorno 30.06.2021 fine ore 4.59 di tutti i dipendenti della Società AVR S.p.A. impiegati in attività di igiene urbana sui cantieri del comune di Reggio Calabria e Campo Calabro, fermo restando la conferma dello sciopero presso il comune di Taurianova alle medesime condizioni comunicante in precedenza con garanzia delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’art. 1 previsti dalla L.146/90.

F.P. CGIL FIT CISL UIL TRASPORTI FIADEL

*Francesco Callea *Giuseppe Larizza *Domenico Lombardo *Giuseppe Triglia