Pomeriggio intenso di informazioni, buone e, nei casi più felici, salvifiche pratiche e necessarie rassicurazioni su rischi e responsabilità quello dell’8 maggio 2023 per la comunità educante dell’I.C. Don Milani Sala di Catanzaro. Grazie ad un lungimirante e fruttuoso accordo tra l’istituto, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, e l’associazione Universo Minori, presieduta dall’avv. Rita Tulelli, è stato possibile organizzare e realizzare un incontro informativo con il dott. Pietro Maglio, Dirigente medico c/o AO Pugliese-Ciaccio, sul corretto utilizzo del defibrillatore, necessario dispositivo elettromedicale, di cui l’associazione ha fatto dono all’istituto.

Fin da subito, con grande competenza, chiarezza espositiva e disponibilità, il dott. Maglio ha illustrato, con un linguaggio comprensibile ai docenti-discenti, il funzionamento del cuore e dell’apparato circolatorio, soffermandosi maggiormente sulle irregolarità nei casi di fibrillazione fino all’estremo evento dell’arresto cardiaco. Ha poi presentato alla platea lo strumento medico, incoraggiando il superamento del pregiudizio sulle difficoltà del suo utilizzo e sulle responsabilità penali derivanti da eventuali errori esecutivi, e rimarcando invece il vantaggio che, seppur da personale non medicalmente specializzato, potremmo assicurare in casi spiacevoli di malori cardiocircolatori, grazie ad un intervento tempestivo e sempre rispettoso delle poche e precise indicazioni operative, prima fra le quali la segnalazione al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

E’ stato dato ampio spazio al chiarimento di dubbi e legittimi timori e si è promossa una prima familiarizzazione con lo strumento salvavita attraverso simulazioni di BLSD (acronimo di Basic Life Support Defibrillation), ovvero le manovre di primo soccorso.

Grande il coinvolgimento dei presenti e tanta la voglia di approfondire ancora di più gli argomenti, nella lucida consapevolezza che sapere e saper fare può salvare la vita, tanto più in circostanze di rischio sanitario.