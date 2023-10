L’Associazione “Universo Minori”, nella persona della presidente dott.ssa Rita Tulelli, esprime la sua piena solidarietà al personale e agli studenti del Liceo Galluppi in protesta contro l’ipotesi di dimensionamento dell’autonomia scolastica.

Il Galluppi, erede delle scuole gesuitiche, poi scuola pubblica, è stato ed è punto di riferimento della cultura calabrese, non solo didattica, annoverando una plurisecolare tradizione di docenti illustri per etica e formazione; ed esercitando una preziosa funzione educativa nei confronti di adolescenti nell’età cruciale della loro vita futura.

Non è dunque opportuno ridurre la storia e la realtà attuale di questo glorioso istituto a un mero problema burocratico e di esigenze finanziarie, ma occorre riflettere fattivamente sulla centralità del Galluppi nella dimensione sociale e culturale di Catanzaro.

La presidente

Dott.ssa Rita Tulelli