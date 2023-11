L’Associazione Philene è lieta di annunciare una significativa donazione di una pianta d’ulivo, simbolo di pace e rinascita, che è stata piantumata presso le aiuole del Duomo di Polistena in collaborazione con il Lions Club. Questa iniziativa ha rappresentato un gesto di unità, cooperazione e valorizzazione di una pianta importante, simbolo non solo di questo territorio. L’ulivo, con le sue radici profonde e le sue fronde rigogliose, ha incarnato valori di pace e solidarietà di quel giorno. L’Associazione Philene è stata grata per la collaborazione attiva del parroco della chiesa, Don Pino De Masi, che ha reso possibile questa meravigliosa iniziativa. La piantumazione dell’ulivo presso il Duomo di Polistena ha anche un significato di recupero di questa pianta rara che l’associazione da diversi anni cerca di diffondere. Essa con caratteristiche uniche come ad esempio il suo olio di oliva bianco veniva mescolato con altri oli essenziali e prodotti naturali per creare l’Olio Santo, utilizzato per vari atti di culto religioso come il battesimo, la cresima e persino per la celebrazione della morte, che con il suo colore biancastro portava purezza e fede.