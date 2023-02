È Vincenza Alessio Librandi la Delegata per la Calabria dell’Associazione Nazionale “Le Donne del Vino”. L’hanno riconfermata all’unanimità per il prossimo triennio le iscritte calabresi riunite a Lamezia Terme. Ad affiancare la Delegata regionale, esponente della nota azienda di Cirò Marina, sono state elette due Vice-delegate, la produttrice Maria Amalia Antonia Baccellieri e Silvia Gulisano, avvocato e sommelier.

“In questi ultimi anni – ha dichiarato Vincenza Alessio Librandi – la nostra associazione in Calabria è notevolmente cresciuta anche nelle adesioni, malgrado le difficoltà dovute alla pandemia. Abbiamo registrano su tutto il territorio regionale tante iscrizioni di giovani produttrici, di sommelier e di addette alla comunicazione del vino, che rivelano un fermento nuovo proiettato in un futuro di successo e al femminile”.

“Sono molti i progetti in corso già avviati – ha aggiunto – e tanti altri da realizzare in questo prossimo triennio, che ci vedrà protagoniste di una rinascita economica e culturale dei nostri territori”.

Vincenza Alessio Librandi guida, dinamica e infaticabile, Le Donne del Vino dal 2019. Ha raccolto il testimone di Luciana Nicoletti Marino, l’enotecaria di Crotone fondatrice dell’associazione in Calabria.

Le Donne del Vino sono la più grande organizzazione femminile del settore enologico mondiale. Impegnate su vari fronti, mettono a fuoco, e l’accento, sull’apporto femminile di creatività, rinnovamento e qualificazione al comparto enologico. Un modo orgoglioso per ricordare che il vino sta cambiando look ed è in atto anche una “rivoluzione rosa”.