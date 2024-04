“Ho una brutta malattia. Confido in Dio, nella scienza e nelle mie forze per uscirne fuori”. Con questo annuncio shock sui suoi profili social, Carlo Tansi ha voluto rendere pubblico il suo stato di salute. Il geologo, ricercatore del Cnr, leader del movimento civico Tesoro Calabria nonché ex capo della Protezione civile regionale, nel 2020 è stato candidato alla presidenza della Regione Calabria. Ieri sera il suo annuncio.

“Una malattia forse causata dall’inquinamento della nostra Terra. Il nostro Paradiso, avvelenato da gente senza scrupoli contro cui ho lottato da una vita con tutte le mie forze”.