Stamattina su piattaforma Google Meet è stato presentato il libro dell’ avvocato catanzarese, Piervincenzo Gigliotti organizzatrice dell’ evento è stata l’associazione “Universo Minori” guidata dalla Presidente, Dottoressa Rita Tulelli.

Presente l’Istituto Comprensivo di Tiriolo con la Dirigente Scolastica Daniela Quattrone, i relatori sono stati, il Presidente del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Catanzaro Avvocato Antonello Talerico, la presidente dell’ associazione Risveglio Ideale Onorevole Angela Napoli, la dottoressa Marisa Manzini Procuratore Aggiunto di Cosenza che non era presente fisicamente ma ha fatto pervenire un massaggio molto importante ai ragazzi e infine l’autore Piervincenzo Gigliotti.

Il libro è un tripudio di emozioni, ci fa capire di quanto sia importante il valore dell’ amicizia, in quanto l’unione può accompagnare tutti gli individui fino all’ eternità.

Un libro che esalta il periodo adolescenziale, un periodo difficile ma al contempo bellissimo.

Un libro che merita di essere letto e approfondito in quanto leggendo questo libro si intraprenderà in un viaggio meraviglioso.