Il 21 marzo con l’inizio della primavera si celebra la “Giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie” istituita dall’Associazione Libera di don Luigi Ciotti. Un’occasione importante e necessaria per rinnovare e rimettere al centro del dibattito pubblico l’impegno collettivo contro le mafie, la criminalità e la corruzione.

L’Amministrazione Comunale di Polistena in continuità con le iniziative e le scelte concrete fatte nel segno dell’onestà e dell’etica pubblica, sarà presente a Roma con una delegazione della Giunta Municipale e con il gonfalone di rappresentanza a testimonianza dell’impegno della città contro la ‘ndrangheta e tutte le mafie.

Lavorare quotidianamente per aiutare le comunità locali a liberarsi dalla prevaricazione mafiosa significa lavorare per costruire una società che promuove pratiche di giustizia sociale e si schiera al fianco di chi con coraggio si ribella alle mafie e sceglie da che parte stare.

Per questo è importante essere presenti a Roma per rappresentare insieme a tanti giovani, associazioni, amministratori e cittadini che battere le mafie è possibile e c’è una parte di Paese impegnata con coerenza per cambiare lo stato di cose e lasciare ai giovani un presente e futuro migliore.

Invitiamo anche tutti gli enti calabresi soci ad Avviso Pubblico, Associazione degli enti locali contro le mafie di cui la nostra città fa parte, ad aderire alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in programma a Roma.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!