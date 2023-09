L’Amministrazione Comunale di Locri si congratula con il dott. Nicola Gratteri per la nomina a nuovo Procuratore di Napoli. Un incarico di prestigio per il magistrato geracese che giunge dopo aver guidato brillantemente la Procura di Catanzaro. Il dott. Nicola Gratteri, fortemente legato al territorio locrideo, di cui ne è un illustre figlio, si è da sempre battuto a difesa dello stesso, per la libertà dei cittadini e con importanti operazioni di contrasto contro le mafie, in particolar modo concentrandosi sui traffici illeciti generati della famiglie calabresi di ‘ndrangheta.

Così il Sindaco di Locri, Giuseppe Fontana: «Forte è il sentimento di gioia per la nomina del dottor Gratteri a capo della Procura più grande d’Italia, quella di Napoli. Siamo altresì consapevoli di aver perso sul nostro territorio una persona dall’indubbio valore, che ci ha protetti e tutelati da azioni illecite e dalle mafie; siamo però altrettanto certi che il suo sostituto proseguirà da “uomo di Stato” nelle varie attività preposte, seguendo il netto percorso ormai tracciato in maniera inequivocabile. Da parte di questa Amministrazione, quindi, giungano le più vive congratulazioni al dott. Nicola Gratteri, augurandogli buon lavoro, certi che sicuramente riuscirà a far bene nel nuovo incarico, facendosi apprezzare anche nel territorio campano.»