Riceviamo e pubblichiamo

Appello al Sindaco Mascaro !! I cittadini sperano in una sua presa di posizione, in ordine al caos, giornaliero che si verifica davanti la scuola Media Nicotera e davnti la Chiesa Maria delle Grazie. Con la domanda: Com’è possibile continuare a vedere autotreni, pulman, camion, ruspe, macchine di ogni genere, transitare davanti la scuola Media Nicotera ?

Perché non valutare tutti i pericoli che ne potrebbero conseguire, soprattutto durante l’entrata e l’uscita dall’importante e frequentata Scuola media ?

Perché rimanere inermi nell’osservare che, per ovvia necessità, che da una parte e dall’altra della strada di che trattasi, nelle ore di punta, sono parcheggiate le auto di chiunque ne abbia l’esigenza ?

Perché non misurare ogni pericolo di ingorghi, dovuto alla vicinanza per esempio, certamente della scuola Media per ovvi motivi, ma anche della Chiesa della Madonna delle Grazie ?

E quindi, auto parcheggiate dei genitori che accompagnano i propri figli a scuola; auto parcheggiate di proprietari si recano a messa; soggetti in transito che imboccano tale strada e contestualmente, per come giornalmente succede, pericoli di ingorghi, proteste, clacson che suonano per il contestuale transito di mezzi pesanti.

Cosa bisogna attendere prima che malauguratamente succeda qualcosa ? Le proteste dei genitori degli alunni, che da anni avvertono i pericoli sopra menzionati, si meravigliano di una assenza a tutela così evidente.

E poi, commercianti, cittadini che abitano nei pressi, che subiscono i mezzi pesanti si cui sopra, che una volta transitati davanti all’’istituto Nicotera, si avviano verso l’incrocio del “Corso Eroi di Sapri”, scendendo fino ad imboccare via Michele Pane.

Ed anche qui, come è possibile che detti mezzi, possano ancora transitare su una strada chiamata “Corso” ? Oltretutto, lungo il “Corso Eroi di Sapri”, sono presenti auto parcheggiate in ambo i lati; ergo si può immaginare anche qui, restringimenti, manovre, proteste, rumori, e naturalmente pericoli.

La Proposta: Perché non valutare una possibile deviazione, osservando che a pochi metri dalla strada che scorre davanti alla Scuola Nicotera, è stata realizzata una nuovissima rete viaria, che potrebbe escludere, facilmente, il transito davanti all’ Istituto Nicotera, per poi imboccare su Via Michele Pane e transitare nel vicinissimo sottopasso, senza pericoli e con facile scorrimento ?.

Già Presidente C. Comunale Lamezia: Salvatore DE BIASE