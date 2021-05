In data odierna si è svolta la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Taurianova che comprende i seguenti Comuni: Taurianova (Capofila), Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, S. Cristina d’Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Tutto il percorso dell’Ambito Territoriale, centrato sulla costruzione e sullo sviluppo di un welfare di comunità in grado di fronteggiare in maniera adeguata rischi e bisogni dei cittadini, ha visto oggi una significativa consacrazione del percorso, con l’assunzione di personalità giuridica, con la prospettiva di strutturare e potenziare in maniera permanente i servizi sociali e soprattutto con l’approvazione del Piano Sociale di Zona.

È stata, infatti, siglata la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali che di fatto formalizza l’assetto organizzativo dell’Ambito ed è stato poi sottoscritto un Accordo tra i Comuni per il potenziamento strutturale del sistema dei servizi sociali comunali che consentirà di assumere assistenti sociali in rapporto di 1 su 4 mila abitanti a tempo indeterminato, sfruttando le opportunità previste dalla Legge di Bilancio 2021.

L’elevata importanza dei punti all’ordine del giorno scattano una storica fotografia sul Welfare locale che si è sviluppato e sulla “visione” futura che si vuole realizzare, che prende forma nel Piano di Zona, strumento sostanziale per disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Un Piano di Zona centrato sul welfare relazionale che costruisce reti nelle comunità, come “sistema di cura” e che evolve nella direzione di un welfare generativo, un welfare come motore di sviluppo che nel tempo crea buona occupazione e riduce le disuguaglianze redistribuendo risorse e favorendo l’inclusione sociale. È l’esperienza che si è cercato di realizzare anche con la concertazione vissuta nei tavoli tematici di questo primo Piano di Zona della storia di questo territorio.

Gli obiettivi e le priorità di sistema sono sempre stati definiti all’interno di un confronto politico costruttivo con tutti i Sindaci dell’Ambito che ringrazio per la loro particolare sollecitudine e attenzioni ai temi sociali e che dimostrano una lungimiranza nel lavorare sempre dentro l’ottica del bene comune, in piena condivisione e collaborazione con l’Ufficio di Piano che traduce nella pratica gli indirizzi politici, caratterizzati lungo lo sviluppo armonico di una visione comune.

Un ringraziamento speciale all’Assessore al Welfare Angela Crea che ha seguito e accompagnato con competenza e puntualità i lavori di redazione del Piano di Zona con particolare attenzione ai tavoli tematici, tutti da lei presieduti, e con uno spirito esemplare di raccordo e collaborazione con l’Ufficio di Piano, nei confronti del quale esprimo vivo ringraziamento e congratulazioni per il lavoro svolto.

Un augurio, allora, a tutto il territorio, nella speranza che lo sviluppo e il potenziamento del Welfare continui ad essere perseguito con questa passione e con questa competenza, sempre a favore delle persone, per il loro benessere, per la loro inclusione sociale.