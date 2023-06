Lo scorso 27 giugno il Capo Dipartimento per la Giustizia

Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, si è recato in visita presso l’Istituto Penale per

Minorenni “Silvio Paternostro” di Catanzaro, alla presenza del Garante Nazionale per l’Infanzia e

l’Adolescenza, Carla Garlatti. Ad accoglierli il Direttore dell’Istituto Penale Minorile, Francesco

Pellegrino, il Dirigente del Centro Giustizia Minorile per la Calabria, Santo Ippolito, nonché il

Direttore della Sanità Penitenziaria della Casa Circondariale e dell’Ipm dell’Asp di Catanzaro, Giulio

Di Mizio. Erano presenti, altresì, l’Avvocato Generale della Corte d’Appello di Catanzaro,

Beniamino Calabrese, anche in rappresentanza della Procura Generale ed il Garante regionale dei

diritti delle persone detenute, Luca Muglia. Dopo aver visionato i reparti e le varie aree dell’istituto,

il Capo Dipartimento e il Garante Nazionale hanno dialogato con i ragazzi ed incontrato i funzionari,

la Polizia penitenziaria, gli educatori, i mediatori ed il cappellano. Nel corso della visita, il Capo

Dipartimento Sangermano ha approfondito le dinamiche degli eventi critici verificatisi in struttura,

soffermandosi poi sui concetti chiave della giustizia penale minorile e sui temi di più stringente

attualità. Al termine della mattinata i due massimi rappresentanti delle istituzioni minorili hanno

incontrato il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Teresa Chiodo ed il Procuratore

dei Minorenni, Maria Alessandra Ruberto, con cui si sono intrattenuti presso la sede del Tribunale.

“La visita istituzionale” – affermano il Garante regionale dei diritti delle persone detenute Luca

Muglia ed il Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale – “assume significati

importanti, considerato che, proprio in questi giorni, sono stati ultimati i lavori di ampliamento e

ristrutturazione che consentiranno all’Istituto Penale per Minorenni di estendere la capienza da 36

a 56 posti. E’ evidente, tuttavia, che laddove tale estensione diventi operativa sarà ineludibile un

massiccio potenziamento del personale. Da anni il Direttore Pellegrino, la polizia penitenziaria e gli

educatori dell’istituto segnalano la carenza di organici con percentuali imbarazzanti. Il personale,

infatti, raggiunge nei vari comparti livelli numerici assolutamente insufficienti rispetto al fabbisogno.

Si aggiungano le criticità sanitarie, la carenza di medici specialisti e l’assenza di mediatori linguistici.

Le difficoltà non risparmiano il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, anch’esso sotto organico,

che sostiene da solo il peso numerico dei procedimenti che riguardano l’esecuzione penale e il settore

penitenziario minorile mediante la Sezione di sorveglianza”.

“Con l’estensione della capienza – concludono i Garanti regionali Muglia e Marziale – “l’Istituto

Penale Minorile di Catanzaro si posizionerà nella prima fascia assurgendo, ancora di più, a struttura

di riferimento nell’intero panorama nazionale. Il che significa, evidentemente, che occorre sciogliere

in via preliminare una serie di quesiti ed interrogativi, a partire dall’immediata integrazione degli

organici. Detto ciò, si tratta di un’occasione importante per l’intero sistema minorile che la Calabria

non può e non deve lasciarsi sfuggire”