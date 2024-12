“La visita alla sede della Skinner per me è diventata oramai una bella tradizione, e farlo nel periodo natalizio è ancora più significativo, per ciò che rappresenta questa festività. Ci tenevo particolarmente a fare visita alla cooperativa perché la ritengo una delle più qualificate ed attive sul territorio reggino, ho sempre piacere incontrare i suoi piccoli ospiti, confrontarmi con gli operatori, circa le attività programmate, portando anche la vicinanza del Comune ad una realtà davvero importante per la città”.

Così il sindaco di Reggio Calabria e metropolitano, Giuseppe Falcomatà, facendo visita alla cooperativa sociale Skinner di Reggio Calabria. Si è trattato del tradizionale momento dedicato anche agli scambi augurali per le festività natalizie, durante il quale il primo cittadino ha avuto modo di apprezzare uno spettacolo canoro e recita, messo in scena da tutti i bambini ospiti della struttura.

“Continueremo a stare a fianco della Skinner – ha aggiunto Falcomatà – che da oltre 40 anni si occupa, con i suoi operatori, di assistenza diretta ai bambini con attività didattiche, potenziamento scolastico, attività pratico manuali, attività motorie, laboratori di informatica”.