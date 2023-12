Tragedia nella scuola media di San Costantino Calabro, nel Vibonese. Un alunno di 13 anni, D.M., terminata l’ora di educazione fisica, si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo poi la vita tra le braccia dei compagni. Inutili si sono rivelati i soccorsi dei sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia. Sul posto anche i carabinieri di San Costantino Calabro per la ricostruzione dell’accaduto e l’avvio delle indagini. Informata la Procura di Vibo Valentia che ha avviato le indagini.

Le parole del sindaco Nicola Derito che ha ordinato la chiusura delle scuole, “Oggi ero lì e ho visto il grande dolore di una mamma e di una famiglia che abbracciava il figlio. Per quello che può confortare, la vicinanza mia, di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Costantino Calabro. Abbiamo sospeso le attività in programma nel periodo natalizio in segno di rispetto per la famiglia”.