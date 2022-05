Esprimo a nome mio e di tutta la Uil sostegno e solidarietà al procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, simbolo, nel mondo, della lotta alla ndrangheta. Chi attacca Gratteri e il suo impegno contro l’illegalità e le infiltrazioni mafiose attacca l’immagine migliore della Calabria. È un uomo delle Istituzioni che, peraltro, è sempre stato vicino e attento al mondo del lavoro. La Uil, dunque, è al suo fianco anche in un momento come questo in cui sta prendendo piede la proposta di avviare tra le parti sociali, la Regione e il Governo nazionale una ‘vertenza Calabria’. L’obiettivo è quello di puntare sulle forze sane e produttive del lavoro e della società civile per realizzare insieme un progetto di sviluppo di questa Regione, in un contesto nazionale ed europeo. La figura, il ruolo e l’impegno per la legalità di Gratteri rappresentano, anche a tal proposito, un punto di riferimento fondamentale e di enorme valore. Lo ringraziamo per il lavoro che svolge, insieme alle forze dell’ordine, baluardo della legalità nel nostro Paese