«Nonostante la FIGC abbia applicato il proprio regolamento, la situazione non può, per quanto ci riguarda, che essere al centro di tutti gli sforzi possibili che come istituzioni possiamo compiere per non lasciare sole Reggio e la Reggina in questa situazione.

Nel rispetto delle regole e delle tempistiche che sono necessarie in questo particolare iter, non accetteremo alcuna penalizzazione nei confronti della squadra che, come già affermato in occasioni precedenti rappresenta un patrimonio della città e come tale va tutelato, supportato ed anche valorizzato».

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, torna a parlare della vicenda che riguarda la Reggina.

«L’esclusione della squadra preoccupa come è normale che sia – prosegue la Senatrice – e naturalmente si ritiene che le paventate dietrologie, comprensibili da parte dei tifosi al momento molto delusi, possano costituire solo ricostruzioni di ipotesi, ma ciò non intacca lo sforzo che è dovuto nel monitorare le vicende che stanno scandendo queste giornate complicate.

Adesso – dice ancora Minasi – conta ripartire dal presente, non guardando a quanto sarebbe potuto accadere ieri, evitando magari alcune scelte e il cosiddetto ‘filo del rasoio’. Quindi incamminarci, tutti, su un percorso avviato, appunto, da quanto espletato dalla compagine che ha gestito la società sino ad oggi e affidarci ai passaggi successivi auspicando che tutto possa essere deciso in maniera giusta ed equa, per non disperdere quanto conquistato.

Pur restando fiduciosi per il prossimo futuro – aggiunge – le istanze della città, del mondo sportivo ed amaranto saranno al centro dell’attenzione anche a livello nazionale, dove – garantisce la Senatrice – indirizzerò il mio impegno da qui sino a quando le scadenze dei vari termini lo permetteranno, augurandomi che ogni procedura possa essere ad appannaggio dei colori amaranto cui tutti teniamo in modo appassionato»