LA SCOMPARSA DEL GIORNALISTA ENZO DE VIRGILIO. IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI CATANZARO FIORITA

LA SCOMPARSA DEL GIORNALISTA ENZO DE VIRGILIO. IL CORDOGLIO DEL SINDACO

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso i sensi del proprio cordoglio e della Città Capoluogo di Regione per la scomparsa del giornalista Enzo De Virgilio. “Ci lascia un cronista vecchio stampo – ha detto il primo cittadino – appartenente a quella scuola antica, che tra le Redazioni e la strada, quest’ultima vissuta penna e taccuino in mano, sapeva sfornare giornalisti di razza. De Virgilio ha vissuto la professione da diverse postazioni: dagli incarichi di responsabilità all’interno dell’Agenzia Giornalistica Italia, agli impegni all’interno dell’Ordine e del Sindacato, ambiti in cui professionalità, abnegazione e scrupolo sono sempre stati la sua cifra. È stato un testimone attento della della nostra storia cittadina pur essendo un catanzarese di adozione e dunque abbiamo avuto modo di apprezzare le sue doti da vicino. Oggi dunque – ha concluso Fiorita – gli diamo l’ultimo affettuoso saluto, sapendo che l’informazione corretta, quella che è sinonimo di senso di responsabilità legato all’alta funzione sociale che l’accompagna, avranno un patrimonio in più da ricordare e da prendere a esempio positivo per il futuro”.