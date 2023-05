DI Clemente Corvo.

Da Gioia Tauro in Vaticano per incontrare il Santo Padre. Oggi la Saint Michel guidata dal proprio Presidente Don Gaudioso Mercuri ha avuto il privilegio di assistere all’udienza Papale, per poi soffermarsi con il pontefice. Momento in cui oltre a presentarsi vittoriosa dopo la conquista del campionato, la squadra Gioiese ha donato la maglia celebrativa, presentata in occasione del salto in promozione .

Giornata davvero memorabile per la squadra del presidente Don Gaudioso, che al culmine di un annata eccezionale si ritrova a condividere i propri successi con colui che diversi anni fa diede l’idea al presidente Don Gaudioso di fondare il progetto sociale che nel giro di poche stagioni è diventato un vero esempio per il mondo del calcio dilettantistico.

Un evento eccezionale per una piccola società calcistica che guidata nel cammino cristiano durante il proprio percorso, ha dimostrato come nonostante si persista lungo un cammino cristiano è possibile coinvolgere sportivi di esperienza, che credono nel cambiamento e proprio da questo sono ripartiti per vincere le numerose sfide che hanno portato la Saint Michel in vetta alle classifiche.

La Saint Michel continuerà i propri impegni in Vaticano anche domani per poi fare ritorno a Gioia Tauro per prepararsi all’ultima sfida di questa annata.