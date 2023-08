Manca poco per l’avvio ufficiale della stagione 2023/2024 e l’intero staff tecnico è mobilitato

per recepire ed attuare le precise direttive dettate dalla Società.

L’A.S.D. Cittanova Calcio ha programmato per lunedì 7 alle ore 16,00 il raduno della squadra,

con appuntamento presso lo stadio Morreale – Proto, dove verrà avviata la preparazione

precampionato.

La Società giallorossa ha profuso il massimo sforzo per dotare la squadra di quei profili tecnici

che possono fare la differenza in campo e consentire a Mister Nocera di schierare una

formazione capace di condurre un campionato da assoluta protagonista.

Le indicazioni dei dirigenti, egregiamente sviluppate dallo staff tecnico, hanno fin qui prodotto il

risultato di una rosa all’altezza delle aspettative degli ambienti sportivi, in linea con gli obiettivi

della Società.

Il Direttore Sportivo Gianni Condemi sta completando le trattative per arricchire il gruppo con

qualche ulteriore tassello che andrebbe a completare un team che ha tutte le carte in regola per

riportare l’A.S.D. Cittanova Calcio nella categoria superiore.

Per raggiungere questo traguardo stanno incessantemente lavorando il Presidente Guido

Contestabile, il Vice Presidente Francesco De Matteis, i dirigenti Francesco D’Agostino, Enzo

Condomitti, Mario Gerace, Gianluca Morano, Andrea Fazari, sicuri di poter realizzare il sogno

di tutti quelli che amano i colori giallorossi.

Il rinnovato entusiasmo che si coglie nella tifoseria, da sempre particolarmente appassionata e

vicina alla squadra, servirà da ulteriore stimolo per il gruppo squadra, che viene accreditato delle

potenzialità necessarie per l’agognato ritorno in serie D.