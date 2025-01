Riceviamo e pubblichiamo

L’attività dell’Associazione “Città degli Ulivi -dei Comuni della Piana” è stata sempre orientata verso una sinergica azione di stimolo messa in campo dai Sindaci, al di là di campanilismi o steccati di appartenenza politica e che trae fondamento nel diritto di rappresentanza ottenuto nel democratico confronto elettorale.

Questo impegno, nel complesso contesto della Piana, ha consentito di raggiungere risultati duraturi a favore delle comunità locali con conseguenti benefici per i cittadini.

La visione dei Sindaci, anche attraverso la recente modifica dello Statuto dell’Associazione che non è un organo istituzionale e alla quale hanno aderito la quasi totalità dei Comuni, punta a migliorare e implementare la condivisione di percorsi virtuosi necessari per il rilancio sociale, economico, culturale e politico del territorio.

Un indirizzo complessivo che è stato utilizzato anche per il sempre attuale e delicato problema della Sanità, più volte oggetto di confronto con gli organi di direzione dell’ASP, al fine di pervenire ad una proposta concreta, ragionata e condivisa, in grado di dare respiro alle politiche in tema di salute per il territorio. In questa direzione va l’incontro, da tempo calendarizzato, che lunedì a San Giorgio, l’Assemblea dei Sindaci avrà con la Dott.ssa Di Furia. In quella sede, come negli incontri passati, i Sindaci presenteranno le criticità che affliggono il sistema sanitario della Piana cercando di stimolare risposte concrete e organiche che possano avviare i percorsi necessari nell’ interesse del diritto alla salute dei cittadini.

Un cammino costruttivo che, purtroppo, rischia di rallentare ogni qualvolta lo spirito di unità e condivisione cede il passo a comportamenti centrifughi e disgregatori.

Un errore di questo tipo, anche se svoltosi durante una lodevole iniziativa, è stato l’attacco nei confronti del Presidente dell’Assemblea Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi e dell’Associazione ventilando finanche contrasti e divisioni inesistenti all’interno della Comunità dei Sindaci.

L’Associazione, nei vari incontri con il Direttore Generale, ha sempre rimarcato, con forza, le criticità e le carenze che affliggono i servizi territoriali, depotenziati negli anni con evidente danno a carico dei cittadini, i quali sempre più spesso sono costretti ad invocare risposte adeguate, anche in termini di tempestività e di qualità.

In questo i Sindaci hanno ottenuto di avere un ruolo fondamentale nei processi organizzativi, chiedendo di condividere la progettazione degli interventi tendenti ad una programmazione a lungo, medio e breve termine.

Questo l’intento e lo spirito che animano il quotidiano impegno dei Sindaci, consapevoli che possono anche servire le concordate e condivise iniziative di piazza ma soprattutto gli interventi nei vari livelli istituzionali ove portare le istanze per provvedimenti seri ed urgenti che consentano di realizzare una sanità a misura di cittadino.

In questa ottica i sottoscritti Sindaci, aderenti all’Associazione “Città degli Ulivi -dei Comuni della Piana”, intendono ribadire solidarietà, fiducia e sostegno all’azione del Presidente Conia e degli altri componenti degli organismi, nella consapevolezza che da sempre è stata perseguita la via per adempiere positivamente ai doveri derivanti dall’onore e dall’onere di rappresentare le proprie Comunità e quindi, tutti insieme, i cittadini della Piana.

I sindaci in ordine alfabetico per Comune:

ANOIA Alessandro Demarzo

CANDIDONI Vincenzo Cavallaro

CITTANOVA Domenico Antico

COSOLETO Angelo Surace

DELIANUOVA Domenico Licastro

FERROLETO DELLA CHIESA Antonio Tranquilla

GALATRO Sandro Sorbara

GIOIA TAURO Simona Scarcella

LAUREANA DI BORRELLO Alberto Morano

MAROPATI Rocco Ciurleo

MELICUCCA’ Vincenzo Oliverio

MELICUCCO Francesco Nicolaci

MOLOCHIO Marco Giuseppe Caruso

OPPIDO MAMERTINA Giuseppe Morizzi

PALMI Giuseppe Ranuccio

RIZZICONI Alessandro Giovinazzo

ROSARNO Pasquale Cutrì

SAN FERDINANDO Luca Gaetano

SAN GIORGIO MORGETO Salvatore Valerioti

SANTA CRISTINA D’ ASPROMONTE Salvatore Papalia

SANT’EUFEMIA D’ ASPROMONTE Pietro Violi

SAN PIETRO DI CARIDA’ Caterina Gatto

SAN PROCOPIO Francesco Posterino

SCIDO Giuseppe Zampogna

SERRATA Angelo D’Angelis

SEMINARA Giovanni Piccolo

SINOPOLI Luigi Chiappalone

TAURIANOVA Roy Biasi

TERRANOVA S.M. Ettore Tigani

VARAPODIO Orlando Fazzolari