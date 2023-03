«Siamo alle solite: utilizzando lo stereotipo del Meridione che non riesce a spendere le risorse europee, le Regioni del Nord chiedono che i fondi europei per il Sud vengano dirottati a loro. Le dichiarazioni rilasciate dal governatore della Liguria Giovanni Toti lasciano davvero di stucco e indicano, ancora una volta, quale sia il reale programma delle forze di centrodestra che sostengono il governo Meloni».

Ad affermarlo è il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, dopo l’intervista che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha rilasciato a La Stampa.

«Toti chiede “più soldi pubblici a chi riesce ad impiegarli meglio, meno a chi è lento”. Ancora una volta – spiega Bevacqua – ci troviamo davanti a prese di posizione, cariche di pregiudizio, che hanno il solo obiettivo di affossare ancora di più il Sud che avrebbe bisogno certamente di maggiori risorse pubbliche rispetto al Nord per poter recuperare il gap attualmente esistente tra le due aree del Paese. Certamente – dice ancora Bevacqua – Toti ha perso un’occasione per tacere e dimostra come l’attuale centrodestra abbia come obiettivo primario quello di concentrare attenzioni e risorse verso il Nord del Paese. L’autonomia differenziata, per come elaborata dal ministro della Lega Roberto Calderoli, è strutturata per cristallizzare la spesa storica e non dare nessuna possibilità di recupero alle Regioni del Sud, spaccando in due l’Italia. Un atteggiamento incomprensibile, avallato anche dalla maggioranza di centrodestra alla guida della Regione, quando sarebbe necessario l’esatto contrario e cioè un governo nazionale che metta il Sud al centro della sua agenda politica per unificare sempre di più il Paese e rendere i diritti e le possibilità dei cittadini uguali in ogni parte del territorio».