Di seguito gli appuntamenti del Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, di venerdì 30 giugno 2023.

• alle ore 10.30, a Reggio Calabria, interverrà all’Assemblea nazionale delle associazioni antiracket aderenti alla Fai presso la sede dell’impresa Tecnoapplati Italia srl, in via Cipollaccio;

• alle 17.00, a Villa San Giovanni, parteciperà al “consiglio comunale aperto” del comune chiesto dalle Associazioni del “coordinamento 5 giugno” e da A.N.C.I. Calabria a seguito dei vili gesti perpetrati in città.