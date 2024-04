All’Assessore Regionale alle Politiche Sociali

On. Emma Staine

pec: assessore.welfare.trasporti@pec.regione.calabria.it

Al Sindaco di Rosarno

Dott. Pasquale Cutrì

pec: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it

Alla Responsabile dell’Ufficio di Piano

Ambito territoriale sociale di Rosarno

Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

email: r.galluccio@comune.rosarno.rc.it

e p.c

Associazione di Volontariato Presenza Onlus

pec: presenzaonluscalabria@pec.it

Pregiatissimi,

scrivo la presente per rappresentarVi tutta la mia preoccupazione per la paventata

chiusura del Centro Diurno Emmanuele, una delle realtà sociali più importanti non solo

di Palmi ma di tutto il territorio calabrese.

Non posso che rivolgermi a Voi, per competenza funzionale unici interlocutori con

capacità di incidere sul procedimento amministrativo.

Già il 6 marzo scorso, non appena è pervenuta la comunicazione di avvio del

procedimento amministrativo di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e

accreditamento istituzionale del Centro, ho nell’immediatezza scritto al Responsabile

dell’ufficio di Piano dell’Ambito Dott.ssa Rosa Angela Galluccio, al Gruppo Tecnico

istituito a norma del regolamento regionale ed ai Colleghi Sindaci appartenenti al

medesimo ambito, ossia ai primi cittadini Rosarno, Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi,

San Ferdinando e Seminara.

Quanto ho affermato un mese fa vale, a maggior ragione, oggi: non è pensabile che

fredde prescrizioni, confacenti ad una burocrazia distante dalla realtà territoriale, possano

portare alla chiusura di un servizio indispensabile per la Piana e per l’intera Città

Metropolitana di Reggio Calabria.

Ho anche accolto l’accorato appello dei responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni

di Palmi, Gioia Tauro, Melicuccà, Rizziconi, San Ferdinando e Seminara, che il 26 marzo

scorso hanno lamentato tutte le criticità emerse nella gestione dell’Ambito di Rosarno su

ogni fronte, dai ritardi accumulati negli avvisi pubblici, ai servizi di assistenza domiciliari,

dall’assegno di inclusione all’assistenza educativa domiciliare.

E proprio per questo motivo mi sono rivolto a Voi per chiedere un incontro utile ad

evidenziare tutte le problematiche di una gestione che non incontra feedback positivi e

che, quasi paradossalmente, appare poi attentissima a chiudere un centro di eccellenza,

magari per la necessità o meno di un muro divisorio o di ulteriori prescrizioni già

soddisfatte o, comunque, non impossibili da soddisfare.

Non è accettabile la chiusura del Centro Diurno Emmanuele, così come non è

accettabile la chiusura, quella fredda e burocratica, ad ogni soluzione.

Allo stesso modo, non mi è ancora chiaro chi si opponga alle soluzioni, tutte di buon

senso ed a norma di legge, proposte dal Centro.

In questo senso, sarebbe auspicabile da parte di tutti – Comune Capofila e Regione

in primis – un contributo di franca ed estrema chiarezza, oltremodo necessaria in un

momento così delicato.

Sono stato personalmente a confrontarmi con Don Silvio Mesiti, ad apprezzare

ancora una volta l’amore che anima chi opera all’interno del Centro Emmanuele.

Venite a vedere personalmente cos’è questa straordinaria struttura, a guardare negli

occhi chi trova conforto nelle cure amorevoli del Centro.

Non disponete la chiusura di questa importante struttura senza prima averla visitata

personalmente.

Significherebbe non solo dare un duro colpo ai disabili, alle loro famiglie, agli

operatori che ivi prestano la propria attività lavorativa, ma vorrebbe dire certificare un

vero e proprio fallimento politico.

Contrastiamo, insieme, l’impressione che si stia realizzando una gestione sorda alle

vere istanze del territorio ed alle esigenze dei più bisognosi.

Io ho il dovere, da Sindaco e prim’ancora da cittadino di Palmi, della Piana, della

Città Metropolitana di Reggio Calabria, di rappresentarVi che ci opporremo alla chiusura

con forza ed in ogni sede, se necessario rivolgendoci alla Giustizia.

Ciascuno, secondo le proprie competenze, faccia la propria parte: sediamoci ad un

tavolo e ricerchiamo una soluzione.

Veniamoci incontro, troviamo un punto di accordo e consentiamo al Centro Diurno

Emmanuele di portare avanti, con gli stessi valori rimasti inalterati in trent’anni di attività,

questo straordinario cammino.

Incontriamoci al più presto e poniamo fine a questa insensata vicenda.

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Ranuccio

La presa di posizione anche dell’Associazione di Volontariato Presenza Ente Terzo Settore (ETS)

DOVE VANNO LE PERSONE CON DISABILITÀ, OSPITI, UTENTI E PADRONI DEL CENTRO EMMANUELE?

Leggo con rammarico sulla stampa e sulla Gazzetta del Sud, che allego, la rottura della mediazione della regione Calabria con il cosiddetto comune capofila.

Abbiamo mandato centinaia di documenti e perizie redatte da professionisti di alto livello, e diverse lettere, in cui abbiamo chiesto invano sopralluoghi di verifica su osservazioni di cui renderemo conto ai Palmesi, e di cui tutte le ispezioni DA 30 ANNI non hanno mai avuto da ridire.

Grazie alla dott.ssa Silvia Carbone, avvocato Greco, architetto Bonasera, sempre molto pazienti ed aperti al dialogo che il sig. Sindaco di Rosarno a parole cortesemente ha accordato, senza tuttavia attuare le promesse fatte, di cui si è sempre detto convinto, riconoscendone la validità.

I documenti, come sempre, sono consultabili da parte di tutti i cittadini della piana da cui provengono tutti i nostri carissimi ospiti e centinaia di bambini del centro di riabilitazione con lunghe liste di attesa.

Mi dicono che nel corso dell’ultimo incontro, dalla dirigente del servizio del comune di Rosarno, con la regione È STATO ASSICURATO CHE i nostri giovani saranno ospitati in un’altra struttura già pronta.

Benvenuta!

Se ci daranno la possibilità di esistere ce ne saranno due, e ritengo siano necessarie.

SI SAPPIA COMUNQUE CHE OLTRE TRENTA ANNI FA QUANDO I DISABILI STAVANO CHIUSI IN CASA PER NEGLIGENZA POLITICA E SOCIALE, I PALMESI, SENZA UNA LIRA DALLO STATO, HANNO REALIZZATO IL CENTRO PRESENZA, CHE TUTTI CONOSCONO.

DOPO IL FALLIMENTO DI TANTE OPERE ESISTENTI NELLA NOSTRA CITTA’ NON SI CAPISCE A CHI E PERCHÉ STIAMO DANDO FASTIDIO.

LO DICE il caro ON. GIUSEPPE Mattiani, il nostro sindaco Ranuccio e centinaia di persone, incluse le autorità regionali, MENTRE DA ROSARNO IL sindaco dice e poi nega, ed i burocrati o forse i dirigenti del servizio, sono ciechi sordi ma non muti.

Problema? Il muro o gli specchi basculanti, tra l’altro già istallati!

Aspettiamo con fiducia che il buon senso prevalga

Don silvio