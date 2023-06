La PANCHINA ROSSA di Terranova Sappo Minulio

La Panchina Rossa è testimonianza di un impegno, del concreto simbolo del contrasto contro la violenza alle donne, iniziativa lanciata dagli Stati Generali delle Donne per dare voce alle azioni intraprese contro la violenza. La Panchina Rossa è il simbolo del femminicidio e indica il vuoto che la donne uccise hanno lasciato all’interno delle comunità. Non a caso la Panchina Rossa viene collocata in un posto strategico della città, visibile a tutti: una piazza, un giardino, davanti a una scuola, per marcare il territorio con la sua presenza, muta ma proprio così eloquente. Perché è importante parlare tutti i giorni di questo grave problema, non lasciandolo solo per giornate speciali come il 25 novembre o l’8 marzo. La Panchina Rossa, nella piccola realtà di Terranova S.M., ci induce a riflettere, a soffermarci su un fenomeno che è purtroppo diventato realtà condivisa con città metropolitane in tutto il mondo. La “Panchina” è dimostrazione di interesse e di sensibilità verso un tema di così grande rilevanza sociale, con l’augurio che, le donne che subiscono violenza possano uscire dal silenzio, con la loro forza, e con l’aiuto di tutte le comunità.

Pino Pardo