La morte di Salvatore Gligora per una puntura di ape ha sconvolto un’intera città.

Domani giovedi 28 settembre i funerali a Taurianova



Salvatore Gligora era uno di quei taurianovese perbene che hanno dedicato la propria vita alla famiglia e al lavoro. La sua morte per una puntura di ape lascia sgomenti una intera popolazione. I figli e la moglie vogliono ringranziere tutta Taurianova e paesi limitrofi che in questi giorni sono rimasti vicini nel dolore alla loro famiglia. Sono tantissime le persone che si sono recate presso l’ abitazione di famiglia in attesa del funerale per dimostrare affetto e solidarietà. Salvatore Glicora per anni ha lavorato come infermiere presso l’ospedale di Polistena dedicando le cure alle persone che avevano più bisogno. La sua morte lascia un vuoto incolmabile ai tanti che l’hanno conosciuto. I funerali di Salvatore si svolgeranno giovedì 28 settembre presso la chiesa di San Giuseppe .