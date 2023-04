DI CLEMENTE CORVO

La Gioiese batte il Bocale Calcio Admo per 3 a 1 e con due giornate di anticipo, con ben 11 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, vince, anzi, stravince il Campionato di Eccellenza, ed approda meritatamente in SERIE D.

Il ritorno nella divisione Interregionale, dopo quasi dieci anni di assenza è stato seguito da circa 2500 persone, non solo di Gioia Tauro, ma di tutta la Piana, che hanno riempito lo stadio Polivalente Pasquale Stanganelli, tra le tantissime presenze bisogna evidenziare quella di Don Mimmo Mercurio, BANDIERA STORICA DEL CALCIO GIOIESE. Presente anche l’ Amministrazione Comunale.

Un pubblico eccezionale, tante famiglie, tanti bambini, tutte le scuole calcio della città, presenti ad un evento che ha permesso alla città di Gioia Tauro di ritornare finalmente nel calcio più consono alla città della Piana. Un tifo veramente strabiliante, una coreografia stupenda, Certamente non di meno a coreografie di categorie superiori. Una festa Che si è protratta fino a tarda sera e che poi si è conclusa con l’arrivo della squadra e dello staff dirigenziale a Piazza DELL’INCONTRO dove c’è stato l’abbraccio ed ringraziamento della città ai propri beniamini La squadra della Gioiese dopo aver vinto l’anno scorso il campionato di Promozione è stata costruita quest’anno in maniera veramente encomiabile dal Presidente Cesare Raso, dal Vice Presidente Giuseppe Saccà, dal Direttore Generale Gino Ventra, da Mister Graziano Nocera, a tal proposito vogliamo ricordare gli altri dirigenti : Team Manager Salvatore Carlà, Dirigenti Massimo Ianní , Fulvio Pinto, Federico Coppola, Pasquale Avventuroso, Addetto Stampa Giuseppe Mancini, Speaker Giuseppe Rotondo, una squadra queata composta da tantissimi validi calciatori Gioiesi, che insieme a tutto l’organico hanno veramente Onorato i colori della città di Gioia Tauro. Un campionato quello che sta disputando la Gioiese semplicemente sbalorditivo, già dalla prima partita di campionato, nonostante la presenza di formazioni di grande prestigio, che miravano a vincere il campionato. La Gioiese ha dato dimostrazione di essere una squadra molto solida, valida e compatta in tutti i reparti, lo ha dimostrato anche nella seconda partita di campionato dove anche perdendo contro il Reggio Mediterraneo, ” Anzi contro una Terna arbitrale semplicemente scandalosa”, ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Nonostante la problematica relativa al campo di gioco nonostante i vari campi neutro, dove la stessa ha trovato ospitalità, ha dimostrato sempre tenacia, capacità tecniche, voglia di lottare fino agli ultimi secondi dei minuti di recupero, mantenendo sempre la vetta della classifica. Gioia Tauro meritava questa soddisfazione, che la solleva dalle tante difficoltà che si riscontrano in città. Da ricordare inoltre la Coppa Italia vinta dalla squadra viola proprio in prossimità delle Scorse Festività Natalizie. Da evidenziare l’ottimo lavoro che si sta facendo nell’ambito del settore giovanile, e quello che è più importante il ritorno in massa della gente, delle famiglie, dei bambini allo stadio, per tifare GIOIESE!