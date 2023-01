“I migliori auguri agli atleti e ai tecnici della SGS Fortitudo 1903, società sportiva tra le più antiche del Mezzogiorno d’Italia, impegnata nelle discipline olimpiche del Judo, Lotta, Karate e Pesistica, che pochi giorni fa ha celebrato il 120esimo anniversario dalla sua fondazione”. E’ quanto afferma in una nota il Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella che ha espresso le sue felicitazioni per il compleanno della storica compagine sportiva reggina.

“La Fortitudo 1903, unica in Calabria ad essere stata insignita dal CONI con il Collare d’Oro al Merito sportivo, rappresenta un pezzo importantissimo della storia dello sport sul nostro territorio – ha aggiunto Latella – oltre che una realtà con una straordinaria prospettiva di crescita nello sviluppo delle discipline olimpiche tra i giovani sportivi reggini”.

“Da 120 anni i suoi atleti ed i suoi allenatori calcano i più prestigiosi palcoscenici internazionali – ha proseguito il Delegato allo Sport – conseguendo notevoli risultati sportivi e portando alto il nome della nostra città in Italia e nel mondo intero. Un ringraziamento speciale dunque alla grande famiglia della Fortitudo, nella consapevolezza della straordinaria valenza che le società sportive rivestono sul nostro territorio”.

“Fare sport alle nostre latitudini infatti – ha concluso Latella – costituisce una grande occasione di aggregazione per i più giovani. Il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” da questo punto di vista costituisce una garanzia di crescita in salute di tanti giovani, nell’ottica di un percorso formativo che attraverso lo sport promuove i valori della solidarietà, dell’amicizia e del rispetto delle regole. Siamo quindi felici di poter rivolgere un sincero plauso per l’attività svolta ed un augurio per i nuovi obiettivi che la Fortitudo 1903 intende raggiungere nel prossimo futuro”.