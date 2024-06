Ha litigato con i genitori ed in preda all’ira è uscito, ha preso un’accetta e si è diretto verso la coppia minacciandola di morte.

I genitori sono però riuscire a chiudersi in casa e ad avvertire i carabinieri che hanno bloccato l’uomo con l’utilizzo del taser.

E’ quanto accaduto a Sant’Onofrio.

L’uomo, un 37 già noto alle forze dell’ordine e con problemi di natura psichica, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e posto ai domiciliari. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, infatti, l’uomo si è scagliato contro di loro brandendo l’accetta. I militari, vista l’impossibilità di riportare alla calma il 37enne, hanno utilizzato il taser.