Il Movimento politico guidato dall’ex vice presidente del consiglio regionale della Calabria Francesco D’agostino lancia un appello molto forte ad direttore Lucia De Furia sulla fisiatria di Cittanova, noi siamo convinti che questo appello non può rimanere lettera morta, anzi siamo convintissimi che il nuovo direttore generale dell’Asp la faccia propria per dare una risposta ad una intera città penalizzata negli anni fortemente. D’altronde lo stesso governatore della Calabria è molto attento nel recepire l’istanze dei cittadini.

ECCO IL COMUNICATO DEL MOVIMENTO A TESTA ALTA

Sul futuro della Fisiatria è urgente fare chiarezza. Dal primo giugno scorso il Direttore del servizio erogato nei locali dell’Ospedale di Cittanova, il dott. Francesco Condello, è andato in pensione. Un professionista di assoluta qualità a cui rivolgiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto, un vivo ringraziamento per l’opera prestata con competenza assoluta e grande umanità e gli auguri sinceri per il futuro. Il suo collocamento a riposo, purtroppo, potrebbe mettere in crisi le attività sanitarie anche alla luce dell’assenza della figura di direttore per la struttura. Un rischio concreto che la rete territoriale sanitaria della provincia di Reggio Calabria non può permettersi, anzi tutto per il valore oggettivo che il servizio di Fisiatria riveste per i cittadini. Parliamo di un presidio sanitario di eccellenza, riconosciuto in tutta la regione per le prestazioni offerte ad un comprensorio vasto e popoloso. In questo senso, riteniamo opportuno che venga inserita tra le priorità dell’Azienda Sanitaria Provinciale la nomina di un nuovo direttore, al fine di non disperdere questo patrimonio straordinario per l’offerta sanitaria territoriale. Proprio in tal senso, chiediamo che si trovi una soluzione che metta al sicuro il Servizio, anche valutando l’utilizzo di medici cubani giunti in Calabria grazie all’impegno del Presidente Roberto Occhiuto. Una scelta utile che potrebbe dare respiro alla Fisiatria dell’Ospedale di Cittanova. In questo particolare momento storico, caratterizzato dall’impegno concreto della Regione per il rilancio della sanità calabrese, la chiusura di un Servizio d’eccellenza come quello offerto a Cittanova sarebbe un messaggio negativo e contraddittorio rispetto agli indirizzi annunciati dallo stesso Occhiuto.

Cittanova, 9 giugno 2023

Il Movimento Politico “A Testa Alta”