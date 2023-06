La federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria rinnova la sua fiducia al dirigente Giuseppe Campisi, sindaco di Ardore fino a pochi giorni fa, prima di una inspiegabile crisi causata da una parte della sua maggioranza, alleatasi con l’opposizione per far cadere l’amministrazione comunale a pochi mesi dal suo rinnovo, aprendo le porte ad una gestione commissariale a ridosso dell’estate. Un atto, riteniamo, di totale irresponsabilità che condanniamo. Le scelte dei cittadini non dovrebbero essere stravolte con tale superficialità, ne va della tenuta democratica del nostro ordinamento. Giuseppe Campisi, siamo certi, continuerà a tutelare i diritti degli ardoresi in maniera democratica e generosa.

Il segretario

Antonio Morabito