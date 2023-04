Sabato 15 aprile si è svolta a Genova l’assemblea straordinaria delle Associazioni affiliate alla Federazione Italiana Escursionismo durante la quale sono state deliberate importanti modifiche allo Statuto, per un ammodernamento in linea con le nuove norme inerenti al Terzo Settore.

A seguire, nell’assemblea ordinaria, i Presidenti delle Associazioni affiliate hanno eletto per il prossimo quadriennio i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

Massimo Mandelli, al centro nella foto, del Comitato Regionale Lombardia, già componente dell’Ufficio di Presidenza e Tesoriere uscente, è il nuovo Presidente della Federazione. Accanto a lui, da sinistra nella foto: Mimmo Pandolfo, del Comitato Regionale Campania, che, a conclusione del suo secondo mandato di Presidente, prosegue nell’impegno in FIE in continuità di azione e strategie; Elvira Romeo, del Comitato Regionale Calabria; Laura Caviglia, del Comitato Regionale Liguria e Angelo Michele Latorre, del Comitato Regionale Toscana.

Il nuovo Presidente, insieme ai quattro Consiglieri componenti della Giunta Federale citati, ai venti consiglieri eletti per le circoscrizioni “Nord”, “Centro” e “Sud e Isole”, alle strutture periferiche quali i Comitati Regionali e le Delegazioni Territoriali, e ai componenti degli organi tecnici centrali e periferici saranno impegnati di qui ai prossimi quattro anni per il raggiungimento dei tanti e ambiziosi obiettivi scaturiti dal Congresso “Oltre il Confine” dell’ottobre 2021 e opereranno per la realizzazione di specifici progetti per i quali la Federazione ha previsto appositi stanziamenti di risorse già a partire dal 2022.

La presenza di Elvira Romeo tra i componenti della Giunta Federale, massimo organismo di rappresentanza a livello europeo della FIE, attesta il riconoscimento dell’impegno profuso durante il primo mandato di Consigliere Federale appena conclusosi e testimonia quanto la Federazione punti a operare ad altissimo livello.

È grande la soddisfazione del Presidente del CRC Comitato Regionale Calabria Paolo Latella e delle Associazioni calabresi tutte per la presenza, tra i quatto Consiglieri eletti per la Circoscrizione “Sud e Isole” (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), di Umberto Sarpa, Consigliere Regionale del Comitato Regionale Calabria che sarà presto impegnato nell’importante mandato quadriennale in Federazione.

Il saluto di Germano Bonavero, vicepresidente uscente, di Lorenzo Chiesa, per 17 anni segretario federale, e di Gianni Duglio, segretario uscente, che non lasciano la FIE orfana di tre pilastri per esperienza e impegno ma si affiancano ai nuovi rappresentanti entranti per supportarli, è stato accompagnato dalla sincera commozione e gratitudine dell’intera assemblea che li ha abbracciato con la forza di lunghi applausi.

Il loro auspicio è che la Federazione possa avviarsi verso “Nuovi Orizzonti”, così come emersi dal Congresso “Oltre il Confine”. Con capacità di coesione e apertura.

La Segreteria del CRC – Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Escursionismo.