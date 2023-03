DI CLEMENTE CORVO

In riferimento al grave infortunio capitato domenica scorsa all’atleta Deliese, Raffaele Giorgi, attualmente militante nella squadra della Palmese, durante la gara disputatasi domenica scorsa a Delianuova, tra la Deliese e la Palmese, dove lo stesso in uno scontro di gioco, subíto dopo l ‘inizio della gara, ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone, bisogna mettere in evidenza la tempestività con la quale i Volontari della Croce Rossa di Delianuova Presieduti dal l’immancabile Dottor Domenico Fedele, intervenuti con la propria autoambulanza che la quale, hanno prestato cura allo sfortunato ragazzo, trasportandolo presso l’ Ospedale di Polistena.

Se tutto ciò fosse accaduto in un altro paese della Piana, chissà quanto tempo ci sarebbe voluto per l’arrivo di un autoambulanza

In una Regione, come quella della Calabria, ed in modo particolare nella Piana di Gioia Tauro, dove la Sanità è completamente assente,

in un piccolo paesino Pre- Aspromontano, esiste invece un servizio creato volutamente per sopperire la distanza da un ospedale e per la mancanza di un relativo pronto soccorso.

Questo volontariato, messo in essere ormai da oltre 30 anni, da un Professionista, iveramente appassionato della propria missione di medico, ha creato nel circondario abbastanza Vasto un’assistenza Sanitaria tempestiva ed efficace in tutta la zona.

Considerando anche le difficoltà dovute a strade veramente tortuose.

Annoverare in una città, in un comprensorio, in una Piana, in una Provincia, in una Regione, persone di un’umanità, di una Professionalità, di una presenza costante anche durante le ore notturne come il dottor Fedele, È veramente non solo una fortuna, Ma un grande esempio verso chi Amministra la Sanità in Calabria.

È logico chiedersi : ” se non ci fosse stato questo volontariato a Delianuova e nei paesi limitrofi, vista l’assenza totale delle strutture Sanitarie cosa sarebbe stato della povera gente locale” ? Ogni qualvolta noi Calabresi siamo chiamati a votare, ad eleggere componenti che dovrebbero rappresentarci, a prescindere dai vari colori politici dai vari soggetti, ci rendiamo conto purtroppo che la situazione Sanitaria, rimane sempre inadeguata, ed accantonata a se stessa, nell’abbandono più totale, ledendo i diritti dei cittadini.

L’ operato del Professionista Deliese, tra l’altro attualmente in Pensione, che sta ancora esercitando volontariamente l’attività di Medico, dovrebbe essere tenuta in considerazione e portata come esempio da parte di tutti.

Come mai la Politica Regionale non tiene in considerazione un uomo così illustre e capace come il dottor Fedele, che potrebbe Certamente dare un contributo notevolissimo alla Sanità Regionale?