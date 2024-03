La corte d’appello di Catanzaro ha assolto l’avvocato Armando Veneto “per non aver commesso il fatto”. Il noto penalista era stato accusato di corruzione in atti giudiziari e condannato in primo grado a 6 anni. Difeso dal Prof. Avv. Vincenzo Maiello e dall’Avv. Beniamino Migliucci, che dichiarano, “Siamo soddisfatti per aver contribuito ad una decisone che ripristina la verità dei fatti”.

Le altre decisioni

La Corte ha rideterminato la pena nei confronti di Domenico Bellocco in 5 anni e 4 mesi di reclusione e di Giuseppe Consiglio in 4 anni e 8 mesi di reclusione. Infine rideterminata la pena anche di Vincenzo Albanese in 1 anno e 8 mesi. Oltre ad Armando Veneto, è stato assolto Marcellino Rosario.

