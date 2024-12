La Città Metropolitana chiude il 2024 ed apre il nuovo anno all’insegna della buona musica

Ultimo weekend di dicembre con un doppio appuntamento a piazza Italia a Reggio Calabria. Poi grandi eventi a Cinquefrondi, Siderno, Polistena e Locri. Ed il primo gennaio il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Cilea

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è pronta a regalare una lunga serie di importanti eventi musicali per il periodo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2025. Dopo i successi dei giorni scorsi, con la musica popolare e l’incanto dei gospel natalizi, mentre ancora in cielo splendono le luci del DroneShow “Reggio sei un incanto” sul Lungomare di Reggio Calabria, Palazzo Alvaro si prepara a vivere l’ultimo weekend dell’anno all’insegna della buona musica con due importanti concerti in piazza Italia che saranno messi in scena con la Direzione artistica del promoter Ruggero Pegna.

Venerdì 27 dicembre il concerto della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore, con la storica formazione al gran completo, e il 28 dicembre il concerto di Dolcenera con la sua band. Entrambi inizieranno alle ore 19:00 ad ingresso libero e saranno preceduti, rispettivamente, dalle aperture di Michele Bruzzese, il giovanissimo talento di Melicucco e del cantautore reggino Lio, reduce dal successo a Castrocaro.

Oltre ai due appuntamenti reggini proprio davanti a Palazzo Alvaro, la Città Metropolitana di Reggio Calabria realizzerà una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio metropolitano. A spiccare, per citare qualche esempio, sarà il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band il 30 dicembre al Teatro Tenda di Piazza Portosalvo di Siderno. Sempre il 30 dicembre a Cinquefrondi suoneranno le note di BigMama Special ShowCase, mentre il 2 gennaio alla Casa della Cultura di Locri sarà la volta dell’Orchestra Senocrito, ed il 4 gennaio toccherà a Nesli a Polistena.

Vera e propria ciliegina sulla torta del ricchissimo calendario di eventi sarà il concerto di Capodanno della Città Metropolitana che andrà in scena il 1 gennaio alle ore 18.00 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria dove sarà protagonista il Coro Lirico Francesco Cilea con il Maestro Bruno Tirotta, e l’Orchestra del Teatro Francesco Cilea diretta dal Maestro Alessandro Tirotta, con musiche di Strauss, Mascagni, Puccini e Verdi.

“Dopo i successi di questi giorni – ha spiegato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà – gli eventi del periodo natalizio proseguono all’insegna della buona musica. La Città Metropolitana si sta rendendo protagonista di una serie di iniziative culturali che allieteranno le serate reggine, non solo nel capoluogo, ma anche nei centri del territorio metropolitano, dalla jonica alla tirrenica. E’ un periodo di straordinaria esposizione per il nostro territorio, turisti e cittadini stanno apprezzando il ricchissimo cartellone culturale che abbiamo predisposto con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e culturale, andando oltre la classica programmazione estiva e coprendo sostanzialmente l’intero arco dell’anno”.

“E’ un obiettivo ambizioso – ha poi aggiunto il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – ma la buona programmazione di questi anni, le sinergie positive attivate con i Comuni, l’interesse delle maggiori imprese culturali a livello regionale e nazionale, stanno producendo effetti positivi che sono sotto gli occhi di tutti. La cultura è probabilmente lo strumento più efficace per rispondere alla voglia di riscatto e di crescita del nostro territorio. Vogliamo proseguire su questa strada ed il lavoro della Città Metropolitana da qui ai prossimi mesi andrà esattamente in questa direzione”.