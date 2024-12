La Città di Villa e la Città Metropolitana di Reggio hanno impugnato al TAR del Lazio il parere “positivo” della Commissione Via VAS sul Ponte di Salvini.

E’ una notizia importante che fa chiarezza, sgombra nubi, mostra una chiara direzione.

Le Città calabresi dello Stretto hanno impugnato la procedura per violazione di legge ed eccesso di potere: il Giudice Amministrativo e’ chiamato ad annullare un parere solo formalmente “positivo” perché, in sostanza, le 60 prescrizioni sono non ottemperabili allo stato dell’arte, il progetto va rifatto tutto, si deve tornare alla fase degli studi preliminari, c’e’ un’evidente contraddizione tra la pressione politica delle Destre, le pronunce sottoposte a condizioni insuperabili da parte dei tecnici, la realtà di un Territorio che sta subendo da troppo tempo decisioni lontane, estranee agli interessi dello Stretto.

Villa e Reggio hanno detto basta!

Stretto di Messina Spa, Webuild, Salvini e compagnia cantando si rassegnino.

E gli esposti, i ricorsi e le denunce non sono finite: il Partito Democratico e le altre forze politiche di Centrosinistra non mollano la presa: oltre al TAR (con l’iniziativa delle Amministrazioni) sono coinvolte tre Procure della Repubblica e le Autorità Indipendenti Anti Corruzione e di Tutela del Mercato e della Concorrenza.

E il PD messinese, con il segretario Armando Hyerace, sta mettendo sotto pressione il Sindaco Basile. L’esercizio bruto di potere merita di essere censurato a tutti i livelli !

Enzo Musolino

Segretario cittadino

Circolo Partito Democratico “Tonino Giordano” Villa SG