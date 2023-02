Partecipare ai grandi eventi fieristici, tanto sul territorio nazionale che su quello europeo, rappresenta un’opportunità straordinaria per far conoscere sempre più, ad un pubblico internazionale, tutta la versatilità di un prodotto come la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp che continua ad affermarsi come ingrediente irrinunciabile, utilizzato nelle cucine di tutto il mondo. È con questo spirito che da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio l’icona agroalimentare Made in Calabria sarà presente al Fruit Logistica di Berlino, il salone leader per il settore ortofrutticolo fresco.

Per il Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e per l’intera filiera – dichiara il Presidente Giuseppe Laria – si tratta di un appuntamento importante che consentirà di presentarsi ad un mercato importante, a negozianti, partner e produttori dell’industria ortofrutticola provenienti dagli Stati Uniti d’America, dall’Asia, dall’Africa e dall’Europa intera.

Il Consorzio si troverà nell’area Mediterranean Europe, nel padiglione 2.2 – stand B30 con la Regione Calabria.

Su una superficie lorda di 118 mila metri quadri nel 2022 erano presenti in tutto 1.994 espositori (dei quali 1.849 dall’estero) da ben 87 nazioni. L’affluenza dell’edizione precedente ha fatto registrare 40.661 visitatori commerciali (l’84,1% dall’estero) da 132 nazioni. Le proiezioni per questa nuova edizione promettono di replicare e superare questi numeri.

La Rossa di Tropea – aggiunge Daniele Cipollina, direttore marketing del Consorzio – ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio da protagonista in questa grande piattaforma internazionale, punto di riferimento per il settore dell’industria dei prodotti freschi. Le opportunità di fare rete qui sono enormi e in perenne movimento. Sono anche uno tra i motivi principali per cui così tanti professionisti del settore – dalle grandi e medie imprese alle organizzazioni – vi partecipano ogni anno.