In data odierna, alle ore 12.00, presso gli Uffici dell’Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, la Chiesa di San Giovanni Crisostomo di Gerace viene concessa in uso gratuito per diciannove anni all’Arcidiocesi Greco Ortodossa d’Italia.

La Chiesa di San Giovanni Crisostomo di Gerace, conosciuta anche come Chiesa di San Giovannello, la cui costruzione risale ai secoli XI-XII, è stata elevata a Santuario Panitalico da S.Em. Rev.ma Mons. Ghennadios Metropolita Greco Ortodosso d’Italia nel 1997 in quanto “Madre di tutte le chiese ortodosse di Calabria” e risultava in consegna, fin dal 1996, alla Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Chiusa da almeno un decennio per lavori di restauro, è stata, sempre in data odierna, dapprima dismessa dalla Soprintendenza di RC-VV che, nello spirito di massima collaborazione istituzionale, l’ha riconsegnata all’Agenzia del Demanio.

L’atto di concessione, approvato dal Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio Vittorio Vannini, è stato stipulato tra il Metropolita Policarpos Stavropoulos, Esarca per l’Europa Meridionale di SS Bartolomeo I Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e il Responsabile della Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’Agenzia del Demanio Antonio Arnoni.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Santi Filoramo, Ufficiale Rogante dell’Agenzia del Demanio; Fabrizio Sudano, Soprintendente ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, Maria Mallemace, Direttore del Segretariato Regionale del MiC per la Calabria; Teodora Neri, Vice Direttore dell’Agenzia del Demanio, Giacomo Maria Oliva Delegato dell’Arcivescovo Metropolita Polikarpos, e Angela Puleio, Direttrice dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria.