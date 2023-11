Grandi talenti castrovillaresi si impongono sulla scena Nazionale ed Internazionale. E’ il caso di Beatrice Limonti, giovanissima violinista che continua il suo commino nel mondo dell’arte.

Qualche giorno fa in Gran Bretagna, è stata selezionata come violino solista, dalla cantante e compositrice Margarita Rayska in arte “Ryta Ray”, per il suo ultimo lavoro discografico che uscirà nel 2024; 15 brani della cantante pop con influenze di Blue-eyed soul e smokey R&B; caratterizzato anche da solenni accordi di pianoforte e un lirismo sentito ed emotivo.

Fiore all’occhiello dell’anima estone, Rita Ray, grazie alla sua voce potente e il suo songwriting che le hanno spianato la strada per raggiungere gli amanti della musica oltre i confini di genere.

Rita Ray è emersa sulla scena come una boccata d’aria fresca con il suo LP di debutto Old Love Will Rust alla fine del 2019, ottenendo 4 nomination agli Estonian Music Awards e ricevendo il plauso della critica a livello internazionale. “Artista femminile dell’anno” agli EMA.igini.

Assieme a Beatrice Limonti, il quartetto d’archi inglese, “Quartetto Tyche”, era composto da Helen Newell (Violino secondo), Pippa Griffin (Viola) e Arina Brovanova (Violoncello).

La sessione di registrazione è stata effettuata ad Abbey Road Studios a Londra nello studio 6 uno sono degli studi di registrazione creati nel 1931 dalla EMI a Londra e situati nell’omonima via dell’aristocratico quartiere di St John’s Wood che vide il 6 giugno 1962, il produttore discografico George Martin portare per la prima volta nello studio i Beatles, i quali avrebbero poi registrato qui assieme a lui, dal 1962 al 1969, circa il 90% del loro repertorio, e avrebbero intitolato il loro album del 1969 Abbey Road dal nome della via in cui sorgono gli studi.

RYTA RAY, sottolinea la castrovillarese, Beatrice Limonti, “mostra una morbida raffinatezza nel suo modo di scrivere. Per me è stato un privilegio ed un onore poter essere selezionato per questo nuovo progetto discografico. L’emozione raddoppiata quando ho varcato gli studi di Abbey Road, dove sono nati discograficamente i Beatles”.

In questo periodo, Beatrice, sta collaborando con diverse orchestre inglesi come spalla e violino di fila. Con la London Opera Company, London City Orchestra e Westminster Philarmonic Orchestra.

Intanto la collaborazione con la grande Ryta, porterà Beatrice ad accompagnarla in un live tour europeo come violino solista a partire dalla primavera 2024.

Ad Maiora Semper.