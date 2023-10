Di Antonio Spina

Il Circolo tennis-padel di Taurianova ha voluto omaggiare i propri soci ospitando nella propria struttura due atleti di caratura nazionale e non solo, i quali non hanno bisogno di presentazioni. Stiamo parlando della cosentina Lara Meccico, campionessa italiana di padel e Cristian Calneggia, padelista italo-argentino (di Cordoba) ex top 20 del ranking mondiale ed attuale numero 1 della classifica maschile italiana.

Meccico e Calneggia si sono esibiti in una serie di match, confrontandosi con i soci cui hanno dispensato vari consigli sulle tecniche di gioco per uno sport che, ormai, è divenuto una moda senza trascurare l’aspetto agonistico.



Tanto divertimento nel contesto di una serata che ha visto il suo epilogo attraverso un momento di convivialità offerto dal Circolo.

Lara Meccico ha vinto il titolo di campionessa italiana di padel con il

Circolo Canottieri Aniene di Roma, team che vanta in Italia il maggior numero di vittorie del campionato di serie A diventando, pertanto, la Juventus del padel, un modo per rendere l’idea a chi, ancora, conosce poco il mondo parallelo al tennis. ” È un piacere essere qui ed insegnare questa disciplina ai calabresi, una realtà che si sta evolvendo molto”.

Cristian Calneggia, è insegnante presso il Chiappetta Sport Village di Rende oltre a disputare diversi tornei e giocare in Serie A – Circolo Canottieri Aniene, Due Ponti e S.S. Lazio Padel, le squadre in cui ha militato – ,

contro le migliori espressioni italiane e straniere ed un sogno nel cassetto, la convocazione in nazionale : “una serata gratificante per il paese e la gente che dimostra di essere appassionata al padel. Dopo la pandemia si è diffuso rapidamente e sarebbe una cosa fantastica se venisse incluso tra gli sport dei Giochi Olimpici”.