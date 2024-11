In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, celebrata il 25 novembre, la BCC della Calabria Ulteriore ha voluto testimoniare, come già fatto anche l’anno scorso, il proprio impegno contro questa piaga sociale illuminando di rosso le sedi principali di Cittanova, Crotone, Marcellinara e Vibo Valentia. Un gesto simbolico, ma dal forte valore, per accendere i riflettori su una piaga sociale che continua a minare i diritti e la dignità delle donne in tutto il mondo e per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che richiede una ferma condanna.

La violenza sulle donne rappresenta una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani, un problema che, purtroppo, continua a emergere con tragica frequenza anche nei fatti di cronaca. Essa non si limita alla dimensione fisica, ma comprende violenza psicologica, economica e sociale, forme subdole che possono rendere ancora più difficile il percorso di emancipazione e riscatto delle vittime.

La BCC della Calabria Ulteriore, consapevole del proprio ruolo nella società, è da sempre impegnata nella promozione di valori come il rispetto e la parità e lo fa con azioni concrete per affrontare con determinazione questa emergenza. Tra le iniziative già in atto, spicca l’installazione delle “Cassette Rosse” nelle filiali della Banca, punti di raccolta per denunce e segnalazioni anonime riguardanti situazioni di violenza fisica, economica e psicologica. Ogni messaggio raccolto sarà gestito dall’Associazione Sportello Rosa APS, che garantirà supporto immediato e riservato alle vittime.

Ma l’impegno della BCC della Calabria Ulteriore non si ferma qui: il protocollo d’intesa sottoscritto con la Federazione delle BCC e l’Associazione Sportello Rosa APS, prevede anche la promozione di strumenti finanziari dedicati all’emancipazione e all’inclusione delle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di favorirne il riscatto e l’autonomia economica, condizioni essenziali per uscire da situazioni di sudditanza.

Illuminare le sedi di rosso è un atto simbolico, ma anche un appello a tutti: la violenza di genere si combatte con azioni, educazione e consapevolezza, perché solo insieme possiamo costruire una società che metta al centro il rispetto e la dignità dell’altro. La BCC della Calabria Ulteriore ribadisce il proprio impegno in questa lotta, certa che ogni gesto di responsabilità possa fare la differenza.